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Дмитрий Горшков провел встречу с представителями бизнес-сообщества

18:05 | 04.06.2025 | Общество

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Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков в рамках всероссийского дня приема предпринимателей провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества.

Дмитрий Горшков провел встречу с представителями бизнес-сообщества

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как указано в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона, в мероприятии, которое состоялось 3 июня, также принял участие представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области.

«Хозяйствующие субъекты в своих обращениях обозначали вопросы возможных нарушений закона при реализации концессионного соглашения, несоблюдения требований антимонопольного законодательства, выражали несогласие с действиями (бездействием) органов местного самоуправления, а также судебными решениями», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям, требующим дополнительного изучения, прокурор области поручил подчиненным тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований в целях реального восстановления нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности принять необходимые меры реагирования.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль прокурора области», — отмечается в сообщении.


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