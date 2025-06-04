Дмитрий Горшков провел встречу с представителями бизнес-сообщества Общество

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков в рамках всероссийского дня приема предпринимателей провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как указано в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона, в мероприятии, которое состоялось 3 июня, также принял участие представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области.

«Хозяйствующие субъекты в своих обращениях обозначали вопросы возможных нарушений закона при реализации концессионного соглашения, несоблюдения требований антимонопольного законодательства, выражали несогласие с действиями (бездействием) органов местного самоуправления, а также судебными решениями», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям, требующим дополнительного изучения, прокурор области поручил подчиненным тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований в целях реального восстановления нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности принять необходимые меры реагирования.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль прокурора области», — отмечается в сообщении.