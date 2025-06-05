Скончался бывший министр здравоохранения и социального развития Пензенской области Виктор Лазарев Общество

Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Бывший министр здравоохранения и социального развития Пензенской области, заслуженный врач РФ Виктор Лазарев скончался на 76-м году жизни в минувшую среду, 4 июня.

Фото: Health.pnzreg.ru

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов.

«Жители региона помнят Виктора Филаретовича как министра здравоохранения и социального развития Пензенской области. Он внес неоценимый вклад в развитие отрасли, являлся заслуженным врачом РФ и почетным работником Минтруда России. В последние годы жизни участвовал в работе ветеранских организаций сферы соцзащиты, возглавлял общественный совет министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Благодаря его самоотверженности и личному участию в Пензенской области активно велась модернизация медицинских организаций и социальных учреждений, региональное здравоохранение вышло на качественно новый уровень. Коллеги уважали его за тонкое искусство управления. Виктор Филаретович был требователен к себе и своим подчиненным, дисциплинирован, оперативен в решении самых разных вопросов. Без его внимания не оставалось ни одно обращение. [...] Светлая и добрая память о Викторе Филаретовиче Лазареве навсегда останется с нами», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

Место и время церемонии прощания с Виктором Лазаревым станут известны позднее.

Лазарев Виктор Филаретович родился в Лунино Пензенской области 6 октября 1949 года.

В 1972 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Санитарное дело».

Трудовую деятельность начал врачом-эпидемиологом областной санэпидстанции в Пензе.

С 1979 по 1986 годы был главным врачом городской санэпидстанции.

С 1981 по 1990 годы избирался депутатом пензенского городского совета депутатов трудящихся.

С 1986 по 1993 годы руководил отделом здравоохранения пензенского горисполкома.

В 1993 году возглавил управление здравоохранения администрации Пензенской области.

В 1999 году назначен на должность министра труда и социального развития Пензенской области.

В апреле 2002 года стал министром здравоохранения и социального развития Пензенской области.

В том же году защитил кандидатскую диссертацию. Автор научных статей по проблемам здравоохранения и истории здравоохранения Пензенской области.

Заслуженный врач РФ. Заслуженный работник здравоохранения Пензенской области.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалью П.И. Пирогова, двумя медалями З.П. Соловьева, орденом Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.