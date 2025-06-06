Жители Пензенской области в сервисе «Строки» из произведений Пушкина чаще всего читают «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Общество

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области в цифровом сервисе «Строки» из произведений Александра Пушкина чаще всего читают «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 6 июня.

Фото: пресс-служба МТС

«Книжный сервис «Строки» от цифровой экосистемы МТС ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина проанализировал, какие произведения писателя читают больше всего и что предпочитают люди разных возрастов и из разных регионов. Выяснилось, что жители Пензенской области чаще всего читают такие произведения, как «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщины читают произведения Александра Пушкина чаще, чем мужчины.

«Аналитики также исследовали предпочтения пользователей МТС «Строки» старше 18 лет — тех, кто читает или перечитывает Пушкина осознанно, а не по требованиям школьной программы. Чаще всего к произведениям Александра Сергеевича обращаются люди в возрасте 35-44 лет, а реже всего — читатели 65+», — говорится в сообщении.