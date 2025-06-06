20:03:45 Пятница, 6 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жители Пензенской области в сервисе «Строки» из произведений Пушкина чаще всего читают «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму»

11:42 | 06.06.2025 | Общество

Печать

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области в цифровом сервисе «Строки» из произведений Александра Пушкина чаще всего читают «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 6 июня.

Жители Пензенской области в сервисе «Строки» из произведений Пушкина чаще всего читают «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму»

Фото: пресс-служба МТС

«Книжный сервис «Строки» от цифровой экосистемы МТС ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина проанализировал, какие произведения писателя читают больше всего и что предпочитают люди разных возрастов и из разных регионов. Выяснилось, что жители Пензенской области чаще всего читают такие произведения, как «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщины читают произведения Александра Пушкина чаще, чем мужчины.

«Аналитики также исследовали предпочтения пользователей МТС «Строки» старше 18 лет — тех, кто читает или перечитывает Пушкина осознанно, а не по требованиям школьной программы. Чаще всего к произведениям Александра Сергеевича обращаются люди в возрасте 35-44 лет, а реже всего — читатели 65+», — говорится в сообщении.


Читайте также
Карелия и Пензенская область отозвали предложения о вводе запрета на майнинг В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в многоквартирном доме
Житель Каменского района лишился 665 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику До пяти лет лишения свободы грозит жителю Шемышейского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца по просьбе родственницы
В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин в незаконном проведении азартных игр Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в магазине по продаже алкоголя в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама