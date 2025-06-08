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Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником

10:30 | 08.06.2025 | Общество

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Пенза, 8 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваш самоотверженный труд заслуженно вызывает уважение и признание в нашей стране. Вы выполняете благородную и важную миссию — быть надежной опорой для тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Ваша работа направлена на облегчение жизни тех, кто доверил вам свою судьбу», — отметил глава региона.

«В этот особенный день хочу выразить искреннюю благодарность за все, что вы делаете ради благополучия пензенцев, за вашу чуткость и участие в судьбах людей. Пусть ваши сердца всегда будут наполнены теплом и добротой, а ваши усилия приносят радость и надежду тем, кто в ней нуждается», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал социальным работникам неиссякаемой энергии, терпения и вдохновения для новых добрых дел.

«Пусть в вашей жизни всегда будут здоровье, благополучие, счастье и успех во всех начинаниях!» — цитирует поздравление Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


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