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Олег Мельниченко предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом в Пензе 12 июня

14:15 | 09.06.2025 | Общество

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Пенза, 9 июня 2025. PenzaNews. Перебои с мобильным интернетом возможны в Пензе 12 июня в связи с обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом в Пензе 12 июня

Фото: Pnzreg.ru

«Встречаем День России и День города Пензы праздничной программой в областном центре. Городские общественные пространства превратятся в концертные и спортивные площадки. Вас ждут фестивали, конкурсы, в завершение — салют. Празднование начнется в 9.30 с открытия памятного знака участникам СВО, а затем мероприятия будут идти одно за другим до 22.00. [...] Хочу предупредить, 12 июня в местах проведения массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом — это делается в целях безопасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 9 июня.

«Также будьте осторожны: в преддверии праздника активизировались интернет-мошенники. В Telegram распространяются ложные сообщения о якобы государственных выплатах и призах. Не переходите по сомнительным ссылкам и не участвуйте в подозрительных розыгрышах. У таких людей нет ничего святого», — добавил Олег Мельниченко.


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