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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 30 нетрезвых водителей

16:06 | 09.06.2025 | Общество

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Пенза, 9 июня 2025. PenzaNews. 30 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 6 по 8 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 30 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 6 по 8 июня 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие, [...] во время которого сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали водителей транспортных средств на наличие признаков опьянения. От управления транспортными средствами отстранены 30 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.


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