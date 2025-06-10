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Жительница Лунинского района угрожала отчиму убийством, возбуждено уголовное дело

09:26 | 10.06.2025 | Общество

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Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Жительница Лунинского района Пензенской области 1989 года рождения угрожала отчиму убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Жительница Лунинского района угрожала отчиму убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Лунинского района поступил звонок от местного жителя 1968 года рождения. Гражданин сообщил о том, что падчерица угрожает ему убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленницу. [...] Она рассказала, что распивала спиртные напитки дома. Это не понравилось ее отчиму, и он сделал ей замечание. На этом фоне между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, женщина взяла нож и направила его в сторону потерпевшего со словами об угрозе убийством. Мужчина начал успокаивать подозреваемую, но это у него не получилось. Испугавшись, потерпевший позвонил в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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