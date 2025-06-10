Жительница Лунинского района угрожала отчиму убийством, возбуждено уголовное дело Общество

Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Жительница Лунинского района Пензенской области 1989 года рождения угрожала отчиму убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В полицию Лунинского района поступил звонок от местного жителя 1968 года рождения. Гражданин сообщил о том, что падчерица угрожает ему убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленницу. [...] Она рассказала, что распивала спиртные напитки дома. Это не понравилось ее отчиму, и он сделал ей замечание. На этом фоне между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, женщина взяла нож и направила его в сторону потерпевшего со словами об угрозе убийством. Мужчина начал успокаивать подозреваемую, но это у него не получилось. Испугавшись, потерпевший позвонил в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.