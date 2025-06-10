В пруд зоны отдыха «Лесная» в Заречном добавили биологически активные препараты против водорослей Общество

Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Специалисты в рамках реализации первого этапа программы по очистке пруда зоны отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области добавили в водоем биологически активные препараты против водорослей. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

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«Провели первый этап добавления биологически активных препаратов в пруд в зоне отдыха «Лесная». Они сделают наш водоем чистым и красивым. В пляжной зоне добавили в воду «Альголизосорб», который будет активно уничтожать здесь нитчатую водоросль. По всему объему пруда распределили два других препарата. Это хлорелла — микроводоросль, которая борется с плавающими водорослями и создаст хорошие условия для зарыбления, и «Альготек Сплит», расщепляющий донные отложения», — написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Костин подчеркнул, что «все эти препараты абсолютно безопасны как для животных, так и для человека».

«Их добавление в воду вызывает небольшую естественную замутненность воды. Она нужна, чтобы препятствовать избыточному развитию нитчатых водорослей», — пояснил он.

Глава Заречного отметил также, что «мгновенного результата ожидать не стоит».

«Препараты уничтожают водоросль, а ее в нашем пруду довольно много. Поэтому первое время она будет еще интенсивнее появляться на поверхности воды, всплывая со дна. Наберемся терпения и продолжим ее уборку», — написал Алексей Костин.

Он уточнил, что «программа по восстановлению пруда будет поэтапной».

«Следующий запуск биологических препаратов состоится в июле, а завершающий — в августе. Кроме того, в июле к борьбе за красоту нашего пруда присоединятся представители водного мира. Проведем зарыбление взрослыми особями белого амура и линя, которые будут активно чистить воду в разных слоях», — сообщил Алексей Костин.

«Шаг за шагом вернем зареченцам любимый пруд», — подчеркнул глава города.