22:29:41 Вторник, 10 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пруд зоны отдыха «Лесная» в Заречном добавили биологически активные препараты против водорослей

16:19 | 10.06.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Специалисты в рамках реализации первого этапа программы по очистке пруда зоны отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области добавили в водоем биологически активные препараты против водорослей. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

В пруд зоны отдыха «Лесная» в Заречном добавили биологически активные препараты против водорослей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провели первый этап добавления биологически активных препаратов в пруд в зоне отдыха «Лесная». Они сделают наш водоем чистым и красивым. В пляжной зоне добавили в воду «Альголизосорб», который будет активно уничтожать здесь нитчатую водоросль. По всему объему пруда распределили два других препарата. Это хлорелла — микроводоросль, которая борется с плавающими водорослями и создаст хорошие условия для зарыбления, и «Альготек Сплит», расщепляющий донные отложения», — написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Костин подчеркнул, что «все эти препараты абсолютно безопасны как для животных, так и для человека».

«Их добавление в воду вызывает небольшую естественную замутненность воды. Она нужна, чтобы препятствовать избыточному развитию нитчатых водорослей», — пояснил он.

Глава Заречного отметил также, что «мгновенного результата ожидать не стоит».

«Препараты уничтожают водоросль, а ее в нашем пруду довольно много. Поэтому первое время она будет еще интенсивнее появляться на поверхности воды, всплывая со дна. Наберемся терпения и продолжим ее уборку», — написал Алексей Костин.

Он уточнил, что «программа по восстановлению пруда будет поэтапной».

«Следующий запуск биологических препаратов состоится в июле, а завершающий — в августе. Кроме того, в июле к борьбе за красоту нашего пруда присоединятся представители водного мира. Проведем зарыбление взрослыми особями белого амура и линя, которые будут активно чистить воду в разных слоях», — сообщил Алексей Костин.

«Шаг за шагом вернем зареченцам любимый пруд», — подчеркнул глава города.


Читайте также
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Белинского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Полицейские задержали жителя Заречного, похитившего электросамокат
Жительница Лунинского района угрожала отчиму убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в сауне
В Шемышейском столкнулись два легковых автомобиля, пострадала девушка В Колышлейском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама