На заседании правительства Пензенской области обсудили модернизацию систем водоснабжения и ремонт дорог Общество

Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Модернизация систем водоснабжения и ремонт дорог стали темами заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 10 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании областного правительства рассмотрели ход работ по обеспечению жителей качественной водой. В Мокшане поручил ввести режим ЧС. Из строя вышла возведенная в 1971 году артезианская скважина. Вода у людей есть, но решено создать новый водозаборный узел за счет резервного фонда региона», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на модернизацию систем водоснабжения в этом году запланирован большой объем средств — 1,5 млрд. рублей.

«Выполним строительство и капитальный ремонт водозаборных узлов, артезианских скважин, каптажей, башен и сетей. В том числе — 90 объектов обновим за счет списания 2/3 государственного долга региона», — отметил губернатор.

По его словам, благодаря этому механизму еще почти 1 млрд. рублей будет направлен на ремонт 39 дорожных объектов в 13 опорных населенных пунктах.

«Обновление дорог местного значения — вторая тема сегодняшнего заседания. Муниципальным образованиям выделено почти 2,5 млрд. рублей, чтобы привести в порядок 135 км. В Пензе готовы приступить к ремонту улицы Новоселов. На время работ поручил организовать альтернативные выезды», — сообщил Олег Мельниченко.

«Неудобств не избежать, но мы сделаем все, чтобы их минимизировать и к 1 сентября микрорайон Заря получил качественно новый уровень транспортной доступности», — добавил он.