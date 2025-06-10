22:29:48 Вторник, 10 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На заседании правительства Пензенской области обсудили модернизацию систем водоснабжения и ремонт дорог

17:55 | 10.06.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Модернизация систем водоснабжения и ремонт дорог стали темами заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 10 июня.

На заседании правительства Пензенской области обсудили модернизацию систем водоснабжения и ремонт дорог

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании областного правительства рассмотрели ход работ по обеспечению жителей качественной водой. В Мокшане поручил ввести режим ЧС. Из строя вышла возведенная в 1971 году артезианская скважина. Вода у людей есть, но решено создать новый водозаборный узел за счет резервного фонда региона», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на модернизацию систем водоснабжения в этом году запланирован большой объем средств — 1,5 млрд. рублей.

«Выполним строительство и капитальный ремонт водозаборных узлов, артезианских скважин, каптажей, башен и сетей. В том числе — 90 объектов обновим за счет списания 2/3 государственного долга региона», — отметил губернатор.

По его словам, благодаря этому механизму еще почти 1 млрд. рублей будет направлен на ремонт 39 дорожных объектов в 13 опорных населенных пунктах.

«Обновление дорог местного значения — вторая тема сегодняшнего заседания. Муниципальным образованиям выделено почти 2,5 млрд. рублей, чтобы привести в порядок 135 км. В Пензе готовы приступить к ремонту улицы Новоселов. На время работ поручил организовать альтернативные выезды», — сообщил Олег Мельниченко.

«Неудобств не избежать, но мы сделаем все, чтобы их минимизировать и к 1 сентября микрорайон Заря получил качественно новый уровень транспортной доступности», — добавил он.


Читайте также
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Белинского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Полицейские задержали жителя Заречного, похитившего электросамокат
Жительница Лунинского района угрожала отчиму убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в сауне
В Шемышейском столкнулись два легковых автомобиля, пострадала девушка В Колышлейском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама