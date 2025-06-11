Олег Мельниченко провел личный прием граждан Общество

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел личный прием граждан в минувший вторник, 10 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Провел личный прием граждан. Разговор состоялся в приемной президента РФ в Пензенской области. С вопросами обратились семь человек, заинтересованных в благоустройстве наших населенных пунктов и повышении качества жизни в регионе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «в приоритете у земляков коммунальная сфера».

«Виктор Александрович Голубев попросил об улучшении водоснабжения в развивающемся поселке Зеленый Дол Сердобского района. Потребность в воде увеличилась со строительством новых домов для работников сельхозпредприятия. Поможем — построим в этом году водозаборный узел. Тем временем в Нижнем Ломове возведем новую котельную взамен аварийной, она обеспечит горячей водой жителей центральной части города. Также поручил перевести на природный газ котельную дома культуры в селе Успенском Мокшанского района. По просьбе жителей Пензы по программе «Мой двор» отремонтируем территорию многоквартирного дома №91 по улице Ладожской и подъездную к нему дорогу. На остановке общественного транспорта «Детская поликлиника №5» на улице Чапаева (по направлению из центра) установим остановочный павильон», — сообщил глава региона.

Кроме того, по его словам, этим летом будет продолжено благоустройство набережной в «Спутнике», в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выделено около 95 млн. рублей.

«Личный вопрос задала Ольга Владимировна Крапухина. Женщина после смерти мужа одна воспитывает четверых несовершеннолетних детей. Планирует улучшить материальное положение семьи и открыть в Пензе швейную мастерскую. Попросила поддержки в рамках социального контракта. Ответственным лицам дал задание оказать содействие этой семье», — написал Олег Мельниченко.

«Все, что важно нашим землякам, важно и нам», — подчеркнул губернатор.