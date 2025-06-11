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Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в деятельности ОАО «Пензхиммаш»

14:55 | 11.06.2025 | Общество

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Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы в ходе проведенной проверки выявила нарушения законодательства в деятельности ОАО «Пензхиммаш» и потребовала их устранить.

Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в деятельности ОАО «Пензхиммаш». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района города Пензы провела проверку деятельности ОАО «Пензхиммаш». Установлено, что в результате бездействия органов управления общества на предприятии длительное время отсутствует должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции. В результате указанных обстоятельств нарушаются как права работников, так и контрагентов общества», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление в наблюдательный совет акционерного общества, в котором потребовала незамедлительно принять меры по устранению допущенных нарушений.

«Ситуация находится на контроле надзорного ведомства до ее полного разрешения», — подчеркивается в тексте.


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