Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в деятельности ОАО «Пензхиммаш» Общество

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы в ходе проведенной проверки выявила нарушения законодательства в деятельности ОАО «Пензхиммаш» и потребовала их устранить.

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«По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района города Пензы провела проверку деятельности ОАО «Пензхиммаш». Установлено, что в результате бездействия органов управления общества на предприятии длительное время отсутствует должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции. В результате указанных обстоятельств нарушаются как права работников, так и контрагентов общества», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление в наблюдательный совет акционерного общества, в котором потребовала незамедлительно принять меры по устранению допущенных нарушений.

«Ситуация находится на контроле надзорного ведомства до ее полного разрешения», — подчеркивается в тексте.