Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в облправительстве накануне Дня России.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня для меня большая честь и ответственность вручить награды людям, которые своим делом доказывают верность Родине. Государственными, ведомственными и региональными наградами сегодня будут отмечены 47 человек. Трое из них — наградами главы государства», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В частности, за достигнутые трудовые успехи благодарность президента России объявлена электромеханику центральной станции связи – филиала ОАО «Российские железные дороги» Олегу Романовскому.

Среди награжденных государственными наградами — бывший министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. За заслуги в сфере здравоохранения он отмечен орденом Пирогова, который присваивается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Общественной награды удостоен учащийся второго класса лицея №2 города Сердобска Алексей Дерябкин. Все накопленные средства ребенок направляет на помощь участникам специальной военной операции, среди которых его старший брат.

«Хочу поблагодарить наше подрастающее поколение. В столь юном возрасте он уже занимает правильную жизненную позицию. Я вижу хорошее будущее и большие перспективы», — отметил Олег Мельниченко.

«За бескорыстную помощь нашим военным юный житель нашего региона награжден нагрудным знаком «Горячее сердце», — уточнил он.

Знаком «Почетный строитель России» награжден советник СЗ «Заказчик» Федор Тощев. Почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоен декан автомобильно-дорожного института ПГУАС Юрий Родионов.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона почетной грамотой Пензенской области отмечен председатель совета директоров АО «Молком» Рашид Хайров.

В завершение губернатор поздравил всех присутствующих с наступающим Днем России.

«Этот праздник подчеркивает важность личной ответственности каждого из нас за настоящее и будущее нашей Родины. А вы — пример служения Отчизне», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.