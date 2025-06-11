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Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими праздничными мероприятиями

17:50 | 11.06.2025 | Общество

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Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими праздничными мероприятиями, посвященными Дню России и Дню города Пензы.

Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими праздничными мероприятиями

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодняшнее заседание антитеррористической комиссии проводим в преддверии Дня России и праздновании Дня города Пензы. Традиционно состоятся массовые мероприятия, будет дан салют на четырех площадках Пензы. В связи с этим важно еще раз обсудить антитеррористическую защищенность и при необходимости принять дополнительные меры безопасности», — сказал Олег Мельниченко в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, которое состоялось в региональном правительстве в среду, 11 июня.

Представители правоохранительных органов доложили о работе по обеспечению защищенности объектов критически важной инфраструктуры.

Также были даны поручения региональным и муниципальным исполнительным органам власти о мерах, направленных на повышение защищенности граждан от террористических, диверсионных и иных угроз. Определены конкретные сроки и должностные лица, несущие персональную ответственность за осуществление необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.


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