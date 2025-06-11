Олег Мельниченко посетил духовно-просветительский центр Пензенской епархии, где стартовал фестиваль современного церковного искусства Общество

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил духовно-просветительский центр Пензенской епархии «Спас» при Спасском кафедральном соборе, где открылся фестиваль современного церковного искусства «Видеть и слышать».

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, впервые фестиваль состоялся в Москве в 2023 году, а в 2025-м приобрел статус межрегионального: в этом году он проходит в пяти регионах, включая Пензенскую область.

Олег Мельниченко ознакомился с выставкой современного церковного искусства пензенских авторов, а также с проектными работами, посвященными восстановлению храмов в рамках регионального проекта «Золотое кольцо Сурского края».

«Проекту была поставлена определенная задача, и уже есть первые результаты, которые представлены здесь, на выставке. Главным итогом, конечно же, для нас является возрождение нашей святыни — Спасского кафедрального собора. Возрожденный храм, утраченный нашими предками, стоит на историческом месте — там, где при основании Пензы возвели церковь», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что восстановление Спасского собора сплотило тысячи жителей региона.

«Возрождение собора стало делом жизни для многих пензенцев. Мы видим плоды труда большого количества людей. Замечательно, что проект объединил земляков в святом деле восстановления храма», — сказал Олег Мельниченко.

Глава региона, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, участники и гости фестиваля оценили ход работ по росписи собора, которые планируется завершить в конце года.