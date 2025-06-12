Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем России и Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем России и Днем города.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем России и Днем нашего любимого города Пензы! Эти праздники объединяют представителей разных поколений и профессий в любви к нашей великой стране и родному краю. От каждого из нас зависит, какими они будут завтра. И наш долг, опираясь на опыт предыдущих поколений, приумножить сегодняшние достижения и сделать все для процветания и развития нашего Отечества и малой родины», — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал жителям Пензы здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в делах на благо России и родного города.

«Убежден, что совместными усилиями мы сможем реализовать все задуманное. С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.