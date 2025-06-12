Олег Денисов поздравил пензенцев с Днем России и Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем России и Днем города.

Фото: Penza-gorod.ru

«Дорогие пензенцы! От всей души поздравляю вас с Днем России и 362-й годовщиной образования Пензы! Сегодня наши сердца наполнены гордостью за великую державу и родной город, за богатое историческое и культурное наследие, большие достижения, которые сформировали самобытность нашего народа. Особую значимость эта дата приобрела в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно благодаря героическому подвигу поколения победителей столица Сурского края в унисон со всей страной продолжила жить и развиваться, с каждым годом становясь все более процветающей, современной и уютной», — отметил Олег Денисов.

По его словам, пензенцы своим добросовестным трудом, инициативностью и заботливым отношением к городу помогают его преображать.

«То, какой является Пенза сейчас, огромная ваша заслуга. Вместе мы меняем облик общественных пространств, дворовых территорий, строим социально значимые объекты, модернизируем дорожную инфраструктуру. Мощный импульс получают новые образовательные и культурные проекты, которые делают областной центр привлекательным для творчества и самореализации. Укрепляют репутацию города экономические, спортивные, научные успехи», — подчеркнул глава Пензы.

«Пусть наша общая история и любовь к месту, в котором мы живем, помогает и дальше двигаться вперед. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи в добрых начинаниях на благо Пензы и всей России!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.