В Пензе торжественно открыт памятный знак участникам СВО Общество

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Памятный знак участникам специальной военной операции торжественно открыт в сквере Воинской доблести в Пензе в День России и День города.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в мероприятии приняли губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и представители широкой общественности региона.

К новому памятному знаку руководитель субъекта федерации возложил венок. Память пензенцев – участников СВО собравшиеся почтили минутой молчания.

Фото: Pnzreg.ru

«В память о подвигах наших героев глава государства объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Мы продолжаем отмечать священную для нас дату — 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Глава государства указал на то, что в регионах необходимо сделать все, чтобы увековечить память наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Пензенцы участвуют в спецоперации с первых дней ее проведения. 1 тыс. 102 жителя региона за проявленный героизм удостоены государственных наград. 932 человека отмечены орденом Мужества, 98 человек — медалью «За отвагу», 38 человек — медалью «За храбрость».

Памятный знак участникам СВО создан из гранита, бетона, бронзы и латуни. Его высота — 3,3 метра. Основой композиции стали символ Z, означающий «За победу», и образ Георгия Победоносца, считающийся небесным покровителем воинов.

Фото: Pnzreg.ru

«Пусть этот знак, который мы сегодня открыли, будет напоминать нам о наших ребятах, которые воюют в специальной военной операции, и станет местом памяти и местом проведения мероприятий, связанных с СВО», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что открыт именно памятный знак.

«Мемориал нам еще предстоит построить после нашей новой победы», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.