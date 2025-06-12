В Пензенском артиллерийском инженерном институте прошел выпуск офицеров и прапорщиков Общество

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Торжественный выпуск более 230 офицеров и прапорщиков состоялся на плацу пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в День России.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО, звание лейтенанта получили около 210 выпускников, прапорщика — свыше 20.

Отмечается, что 32 человека окончили институт с красным дипломом, девять выпускников награждены за отличное окончание военно-образовательного учреждения.

В торжественной церемонии вручения медалей и дипломов, помимо руководства учебного заведения, приняли участие начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Алексей Волков, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители общественных и ветеранских организаций, родственники выпускников, юнармейцы и жители города.