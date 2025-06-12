21:11:17 Четверг, 12 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском артиллерийском инженерном институте прошел выпуск офицеров и прапорщиков

17:40 | 12.06.2025 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Торжественный выпуск более 230 офицеров и прапорщиков состоялся на плацу пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в День России.

В Пензенском артиллерийском инженерном институте прошел выпуск офицеров и прапорщиков

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО, звание лейтенанта получили около 210 выпускников, прапорщика — свыше 20.

Отмечается, что 32 человека окончили институт с красным дипломом, девять выпускников награждены за отличное окончание военно-образовательного учреждения.

В торжественной церемонии вручения медалей и дипломов, помимо руководства учебного заведения, приняли участие начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Алексей Волков, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители общественных и ветеранских организаций, родственники выпускников, юнармейцы и жители города.


Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу самоката Житель Пензенского района лишился 642 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте
В Лунинском районе мужчина угрожал убить зятя вилкой Жительница Пензы осуждена за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий
В Пензе разыскивают водителя, который создал помеху велосипедисту, в результате чего тот врезался в торговый павильон и получил травмы На трассе в Кузнецке столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама