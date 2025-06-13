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Глава Пензы поблагодарил работников культуры за праздничное настроение в День России и День города, а коммунальщиков — за чистоту

13:00 | 13.06.2025 | Общество

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Пенза, 13 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поблагодарил работников культуры за праздничное настроение в День России и День города, а коммунальщиков — за чистоту.

Глава Пензы поблагодарил работников культуры за праздничное настроение в День России и День города, а коммунальщиков — за чистоту

Фото: T.me/denisov_ov

«Друзья, вчера мы встретили День России и пожелали своему городу развития и процветания. Огромное спасибо работникам культуры за праздничное настроение, коммунальщикам — за поддержание порядка. Обеспечивать чистоту площадок, когда на них собралось около 100 тыс. человек, непросто. Только в районе набережной было 50 тысяч!» — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале в пятницу, 13 июня.

Он также поблагодарил жителей и гостей Пензы за бережное отношение и культуру поведения.

«Все прошло без происшествий, и после праздника остались приятные впечатления», — отметил глава города.

«Утром с коллегами посмотрели, в каком состоянии места проведения мероприятий. Серьезных замечаний нет. Есть локальные точки, которые требуют внимания. В основном касается бизнеса. За сегодняшний день надо все поправить», — написал Олег Денисов.


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