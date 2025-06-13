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Олег Мельниченко осмотрел обновленную тропу здоровья в Пензе

14:26 | 13.06.2025 | Общество

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Пенза, 13 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел обновленную тропу здоровья в Пензе.

Олег Мельниченко осмотрел обновленную тропу здоровья в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с главой областного центра Олегом Вячеславовичем Денисовым и председателем пензенской гордумы Денисом Юрьевичем Соболевым прогулялись по обновленной тропе здоровья, где строительные работы завершились в канун Дня России и Дня города Пензы. На аллее в 1,5 км укрепили склоны, восстановили подпорные стены, поставили фонари и скамейки, обустроили тротуар, положили плитку. Создали спортивную площадку с тренажерами», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 13 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Он напомнил, что на объект из областного бюджета было выделено 100 млн. рублей.

«Любимое место прогулок горожан оформлено в едином стиле с парком», — отметил Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«По просьбе пензенцев продолжаем преображение. Также в планах благоустройство двух спусков. Уже начали установку лестничного марша на улице Пацаева, затем приступят к обустройству лестницы к 1-му проезду Станиславского, чтобы удобные дорожки как можно чаще вели пензенцев на тропу здоровья», — добавил губернатор.


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