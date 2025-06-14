УФНС России по Пензенской области предупредило жителей региона о мошенниках, которые звонят от имени налоговой службы Общество

Пенза, 14 июня 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области предупредило жителей региона о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками налоговой службы и пытаются получить доступ к персональным данным.

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«Участились случаи новых схем мошенничества. Злоумышленники звонят налогоплательщикам и под предлогом подтверждения или уточнения наличия онлайн-записи на прием в налоговый орган, представляясь сотрудниками налоговой службы, пытаются получить доступ к паспортным данным граждан и другим конфиденциальным сведениям (ИНН, СНИЛС). В случае, если налогоплательщик отрицает наличие онлайн-записи, мошенники просят продиктовать код из SMS-сообщения, ИНН или иные конфиденциальные сведения. УФНС России по Пензенской области обращает внимание, что специалисты налоговых органов не запрашивают персональные данные, не осуществляют запись на прием в налоговый орган по телефону, не используют для общения с налогоплательщиками мессенджеры, не запрашивают коды и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что налогоплательщик записывается на прием в налоговый орган самостоятельно, используя электронный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию»: для записи достаточно ввести фамилию, имя и электронную почту, выбрать обособленное подразделение, услугу и удобное время для посещения, далее на указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи.

«Обращаем внимание, что указанный сервис предназначен только для самостоятельной записи на прием и не запрашивает код подтверждения из «Госуслуг» или из других электронных ресурсов», — сказано в тексте.