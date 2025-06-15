Олег Мельниченко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 15 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил медицинских работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

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«На протяжении всей истории ваш самоотверженный труд заслуженно вызывает уважение и признание. Вы не только боретесь за жизни людей, но и являетесь хранителями высоких нравственных ценностей, символами доброты, сострадания и милосердия. Ваша миссия благородна и гуманна, вы достойно ее выполняете», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в Пензенской области уделяется особое внимание развитию медицинской помощи, профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни.

«Эффективное распределение ресурсов между первичным и стационарным звеном позволило выполнить установленные Минздравом России нормативы по диспансеризации, профилактическим осмотрам, вакцинации прикрепленного населения», — напомнил губернатор, добавив, что эта работа будет продолжена.

«Выражаю искреннюю благодарность нашим медикам, которые несут службу в зоне специальной военной операции, проявляя мужество, профессионализм и истинный патриотизм. Ваш труд — это пример настоящего служения Отечеству», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава региона пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.