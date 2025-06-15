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Денис Соболев поздравил медработников с профессиональным праздником

10:05 | 15.06.2025 | Общество

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Пенза, 15 июня 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил медицинских работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил медработников с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Ваша работа требует огромных сил, энергии, знаний, чуткости, терпения и выдержки. Не зная выходных и праздников, вы всегда на посту, готовые в любую минуту прийти на помощь. Вы помогаете появиться малышам на свет, спасаете человеческие жизни, диагностируете, лечите, проводите сложные операции и клинические исследования, облегчаете боль и страдания», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил медработников за нелегкий труд и пожелал им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, профессиональной самореализации, добра и благополучия.

«И пусть работа всегда будет в радость!» — добавил Денис Соболев.


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