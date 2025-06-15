Олег Денисов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 15 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ваш труд заслуженно считается самым благородным и значимым, требует глубоких знаний, самоотдачи и милосердия. Вы всегда на страже здоровья наших горожан. В этот день мы чествуем не только врачей, но и фельдшеров, медсестер и санитаров, студентов и преподавателей медицинских учреждений — всех, кто выбрал делом своей жизни лечить людей. Трудно представить более ответственную миссию. Вы оказываете неотложную и плановую медицинскую помощь, проводите уникальные высокотехнологичные операции, показывая настоящие чудеса профессионализма. Неоценим ваш вклад в профилактическую работу с населением, пропаганду ЗОЖ и осознанного отношения к себе», — отметил глава города.

Особые слова признательности Олег Денисов адресовал медикам, которые помогают выздороветь и восстановиться бойцам СВО.

«Наравне с военнослужащими вы стали героями нашего времени. Низкий поклон вам за каждого спасенного человека, внимание, поддержку и крепкий тыл», — поблагодарил он.

Глава Пензы подчеркнул, что многие медработники в свой профессиональный праздник находятся на посту, уверенно и слаженно выполняя работу и возвращая своим подопечным надежду и хорошее самочувствие.

«Спасибо за ваши умелые руки и добрые сердца, чуткость и преданность избранному пути. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, благодарных пациентов и большого личного счастья!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.