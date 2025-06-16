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В Пензенской области летом планируется временно трудоустроить около 4 тыс. подростков

09:20 | 16.06.2025 | Общество

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Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Кадровые центры «Работа в России», расположенные на территории Пензенской области, окажут содействие во временном трудоустройстве около 4 тыс. подростков в период летних каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области летом планируется временно трудоустроить около 4 тыс. подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это 90% от запланированного на 2025 год числа участников программы по временному трудоустройству подростков в каникулярное время», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что несовершеннолетним предлагаются вакансии рабочего по благоустройству, упаковщика, сортировщика, промоутера, курьера, лаборанта, оформителя документации, вожатого и другие.

«Вакансии самые разные, и каждая из них по силам школьнику», — подчеркивается в сообщении.

Из него следует, что, помимо зарплаты, которую выплачивает работодатель, центр занятости населения при временном трудоустройстве несовершеннолетних осуществляет материальную поддержку — 3 тыс. рублей в месяц.


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