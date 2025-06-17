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Проблему с регулировкой температуры воды в душевых бассейна на улице Озерской в Заречном решат в течение лета

09:35 | 17.06.2025 | Общество

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Заречный, 17 июня 2025. PenzaNews. Проблема с регулировкой температуры воды в душевых бассейна, расположенного на улице Озерской в Заречном Пензенской области, будет решена в течение лета благодаря проводимой реконструкции системы горячего водоснабжения. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации ЗАТО.

Проблему с регулировкой температуры воды в душевых бассейна на улице Озерской в Заречном решат в течение лета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трудятся две бригады. Одна — на монтаже узла ввода горячего водоснабжения, а вторая — на прокладке магистрали под чашей бассейна. Они установят термосмесители в узле горячего водоснабжения, подключат более мощные теплообменники и терморегуляторы. В результате посетителям больше не придется подолгу настраивать смешение горячей и холодной воды. В душевых будет выставлена постоянная комфортная для всех температура», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что, несмотря на проведение работ, бассейн открыт для посетителей.

«Пусконаладочные работы окончательно завершатся во время его закрытия на ежегодную профилактику. В августе бассейн будет полностью представлен посетителям с обновленной системой подачи воды», — уточняется в сообщении.


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