В 2025 году планируется создать местные отделения общества «Знание» в Заречном и Кузнецке Общество

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Местные отделения общества «Знание» планируется создать в 2025 году в двух городах Пензенской области — Заречном и Кузнецке — для вовлечения большего числа жителей в просветительскую деятельность. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства в ходе заседания наблюдательного совета реготделения общества «Знание» Олег Ягов.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко, который принимал участие в заседании, прошедшем в облправительстве, в режиме видеоконференцсвязи, поручил расширить перечень муниципалитетов, где будут действовать местные отделения общественной некоммерческой организации.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2026 году местные отделения планируется открыть в Сердобске, Каменке, Никольске и Нижнем Ломове.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и соцзащиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Пензенское региональное отделение общества «Знание» возглавляет ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев.