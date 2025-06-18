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В 2025 году планируется создать местные отделения общества «Знание» в Заречном и Кузнецке

10:00 | 18.06.2025 | Общество

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Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Местные отделения общества «Знание» планируется создать в 2025 году в двух городах Пензенской области — Заречном и Кузнецке — для вовлечения большего числа жителей в просветительскую деятельность. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства в ходе заседания наблюдательного совета реготделения общества «Знание» Олег Ягов.

В 2025 году планируется создать местные отделения общества «Знание» в Заречном и Кузнецке

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко, который принимал участие в заседании, прошедшем в облправительстве, в режиме видеоконференцсвязи, поручил расширить перечень муниципалитетов, где будут действовать местные отделения общественной некоммерческой организации.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2026 году местные отделения планируется открыть в Сердобске, Каменке, Никольске и Нижнем Ломове.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и соцзащиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Пензенское региональное отделение общества «Знание» возглавляет ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев.


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