11:24:12 Среда, 18 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Туристско-информационный центр в Пензе за полтора месяца посетили более 780 человек

10:09 | 18.06.2025 | Общество

Печать

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Более 780 человек из разных городов России и Белоруссии посетили туристско-информационный центр в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе за полтора месяца. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Туристско-информационный центр в Пензе за полтора месяца посетили более 780 человек

Фото: T.me/denisov_ov

«За май и половину июня его посетили более 780 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ижевска, делегация из Белоруссии. Путешественники активно интересовались экскурсиями по Пензе и области, особенно поездками в «Тарханы» и Наровчат, советовались, что привезти из столицы Сурского края в качестве сувенира», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 17 июня.

По словам Олега Денисова, сотрудники центра готовы рассказать, как побывать в старинном дворике у пензенского воеводы, записаться на гастроэкскурсию, познакомиться с городом в ходе интерактивной прогулки и какие объекты научно-познавательного и культурного туризма стоит посетить.

«А еще здесь есть карты и путеводители, книги о Пензе. Напоминаю, что до 1 октября центр открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 без выходных», — добавил глава города.


Читайте также
Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого
Жительница Никольского района подозревается в поджоге дома соседки В Заречном пенсионер перевел мошенникам около 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе в ДТП с участием легковушки и маршрутки пострадали два человека Житель Каменского района угнал автомобиль знакомого, чтобы доехать до бани
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама