Туристско-информационный центр в Пензе за полтора месяца посетили более 780 человек Общество

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Более 780 человек из разных городов России и Белоруссии посетили туристско-информационный центр в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе за полтора месяца. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«За май и половину июня его посетили более 780 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ижевска, делегация из Белоруссии. Путешественники активно интересовались экскурсиями по Пензе и области, особенно поездками в «Тарханы» и Наровчат, советовались, что привезти из столицы Сурского края в качестве сувенира», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 17 июня.

По словам Олега Денисова, сотрудники центра готовы рассказать, как побывать в старинном дворике у пензенского воеводы, записаться на гастроэкскурсию, познакомиться с городом в ходе интерактивной прогулки и какие объекты научно-познавательного и культурного туризма стоит посетить.

«А еще здесь есть карты и путеводители, книги о Пензе. Напоминаю, что до 1 октября центр открыт ежедневно с 9.00 до 20.00 без выходных», — добавил глава города.