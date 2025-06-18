«Пензаэнерго» продолжает выявлять незаконно размещенные линии связи на опорах ЛЭП Общество

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжает работу по выявлению незаконно размещенных на опорах ЛЭП линий связи сторонних лиц и оформлению с ними договорных отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«При этом ряд операторов связи сознательно игнорируют требования законодательства и оставляют без внимания предупреждения со стороны сетевиков. В этом случае энергетики вправе демонтировать незаконно размещенное имущество на своих опорах ЛЭП. К настоящему времени демонтаж произведен с 246 опор», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в отношении 8 тыс. 94 опор, на которых выявлено бездоговорное размещение ВОЛС и медного кабеля нескольких операторов связи, организована претензионно-исковая работа.

«Всего же на территории зоны эксплуатационной ответственности «Пензаэнерго» выявлено бездоговорное размещение ВОЛС и медного кабеля на более 163 тыс. опорах. Урегулированы правоотношения с телеком-операторами на размещение оборудования на более 128 тыс. опорах», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что размещение оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

В пресс-релизе отмечается, что энергетики вправе самостоятельно демонтировать незаконно размещенные линии связи, если собственники данного имущества не предпримут действия, направленные на устранение выявленных нарушений.

«Размещение ВОЛС на опорах линий электропередачи возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Энергетики напоминают, что по закону [...] размещение волоконно-оптических линий связи возможно только после выполнения следующих этапов: получение технических условий на размещение ВОЛС; разработка и согласование с электросетевой компанией проектной и рабочей документации; согласование проекта производства работ по монтажу ВОЛС; оформление допуска на объекты электросетевого хозяйства для производства работ; заключение договора размещения ВОЛС на ЛЭП и других объектах электросетевого хозяйства», — сказано в тексте.

«В случае отказа операторов связи оформить размещение линий связи в установленном порядке или невозможности выявить собственника имущества «Пензаэнерго» самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры», — добавляется в сообщении.