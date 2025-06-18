В Пензенской области с марта 2026 года начнут действовать дополнительные ограничения на продажу алкоголя Общество

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 28-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 18 июня, поддержали законопроект, предусматривающий введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя с 1 марта 2026 года.

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«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, с 8.00 до 10.00 и с 22.00 до 23.00», — сказано в документе.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях, находящихся в подвальных этажах, подземных этажах, цокольных этажах многоквартирных домов», — добавляется в нем.

По информации пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области, в соответствии с федеральным законодательством в настоящее время действует запрет на продажу алкогольной продукции с 23.00 до 8.00 по местному времени, за исключением ее реализации при оказании услуг общественного питания. При этом органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции.

В Пензенской области с 1 сентября 2024 года не допускается продажа спиртного в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с 22.00 до 10.00 следующего дня.