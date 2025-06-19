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В Пензе после вмешательства прокуратуры снят арест со счетов участника СВО

12:05 | 19.06.2025 | Общество

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Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы встала на защиту прав участника специальной военной операции, на счета которого был наложен арест.

В Пензе после вмешательства прокуратуры снят арест со счетов участника СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в железнодорожном РОСП города Пензы УФССП России по Пензенской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с военнослужащего задолженности по кредитным платежам, на его банковские счета наложен арест. Участник СВО обратился в службу судебных приставов с просьбой приостановить исполнительное производство, однако заявление не было принято во внимание, судебным приставом обращено взыскание на его денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина обратился в прокуратуру за защитой своих прав.

«Прокурор внес руководителю УФССП России по Пензенской области представление. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права участника специальной военной операции восстановлены, исполнительное производство приостановлено, арест со счетов снят, необоснованно взысканные денежные средства возвращены военнослужащему. Виновное должностное лицо службы судебных приставов привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.


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