В Заречном на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек потратят более 2,7 млн. рублей Общество

Заречный, 20 июня 2025. PenzaNews. Более 2,7 млн. рублей выделено из бюджета Заречного Пензенской области на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Городское управление капитального строительства провело необходимые аукционные процедуры. В результате определился подрядчик — пензенская компания «Дорстрой». Эта организация уже выполняла в Заречном ремонт асфальтового покрытия дорог», — поясняется в тексте.

В нем указано, что в настоящее время работы ведутся на двух объектах — от сквера Демакова до улицы Строителей, а также от торгового центра «Глобус» до улицы Ленина, 40.

В сообщении добавляется, что намечен ремонт еще семи участков: от улицы Зеленой, 10, до улицы Зеленой, 10Е; на улице Светлой — от улицы Ахунской до автобусной остановки у ФОКа; на улице Конституции СССР — около пешеходного перехода; на пешеходном переходе от улицы Заводской, 8, к улице Ленина, 2В; вблизи пешеходного перехода от школы №226 к ФОКу на улице Светлой; на въезде на территорию школы №221 со стороны улицы Светлой; а также от улицы Мира, 62, до улицы Мира, 64.

«Все работы подрядная организация должна выполнить до 31 июля», — уточняется в тексте.