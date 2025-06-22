Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в День памяти и скорби.

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«Уважаемые земляки! 22 июня навсегда останется в истории нашей страны как День памяти и скорби. Прошло много лет, сменилось несколько поколений, но подвиг героев, которые мужественно сражались на фронте и самоотверженно работали в тылу, никогда не будет забыт. Ценой неимоверных усилий наш народ остановил врага, освободил свои территории, одержал верх над фашизмом. Но прошли годы, и мы вновь вынуждены вести борьбу с поднявшим голову неонацизмом», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в наши дни защитники Отечества продолжают дело своих дедов и прадедов, успешно выполняя задачи в рамках специальной военной операции.

«Среди них немало героев из Пензенской области. Они обладают высоким уровнем боевой подготовки и профессионализмом, демонстрируют пример стойкости, мужества и патриотизма. Мы по праву гордимся ими как и поколением победителей Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.

«Вечная слава и вечная память павшим в жестоких боях! Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Доблести нашим бойцам во имя будущих побед!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства региона.