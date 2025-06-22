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Денис Соболев обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби

10:01 | 22.06.2025 | Общество

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Пенза, 22 июня 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев обратился к жителям областного центра в День памяти и скорби.

Денис Соболев обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«22 июня — особая, трагическая дата в истории нашей страны. 84 года назад началась самая долгая и кровопролитная война. Горем и страданием она ворвалась в каждый дом, унеся миллионы жизней советских людей. В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и уважения всем тем, кто приближал Победу: солдатам и офицерам, воевавшим с фашистами на полях сражений, а также труженикам тыла, днем и ночью работавшим на заводах и фабриках для снабжения нашей армии всем необходимым. Вечная слава героям! Вечная память всем не дожившим до сегодняшнего дня! Мы никогда не забудем о вашем великом подвиге!» — подчеркнул спикер гордумы.

«И сегодня ваши внуки и правнуки с оружием в руках, как и тогда, в 1941-м, вновь героически защищают страну от преступных посягательств. И мы уверены, что победа вновь будет за нами!» — цитирует Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


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