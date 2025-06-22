Олег Денисов обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов обратился к жителям областного центра в День памяти и скорби.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ежегодно в День памяти и скорби наши сердца наполняются грустью и благодарностью одновременно. В далеком 1941 году раннее утро 22 июня навсегда разделило жизнь миллионов советских людей на до и после. Демонстрируя беспримерный подвиг, в трагические дни начала Великой Отечественной войны солдаты Красной армии и мирные жители плечом к плечу встали на защиту свободы и независимости своей Родины. Сотни тысяч добровольцев, в том числе из нашего города, отправились на поля сражений, заступили на трудовые вахты заводов и фабрик, обеспечивая армию вооружением, боеприпасами и продовольствием», — отметил он.

Глава города добавил, что эта дата напоминает о важности единения и служит уроком потомкам.

«Главная задача сегодня — сохранять живую память о событиях тех страшных лет, прививать молодому поколению уважение и гордость к истории государства, пробуждать в юных пензенцах желание вырасти достойными славных дел героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон ветеранам, прошедшим испытания войной, восстановившим разрушенную страну. Их жизненный путь — пример мужества и стойкости, самоотверженного служения Отчизне. Вечная слава погибшим героям! Их имена вписаны золотыми буквами в историю нашего Отечества», — цитирует Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.