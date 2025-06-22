21:30:33 Воскресенье, 22 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби

10:25 | 22.06.2025 | Общество

Печать

Пенза, 22 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов обратился к жителям областного центра в День памяти и скорби.

Олег Денисов обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби

Фото: Penza-gorod.ru

«Ежегодно в День памяти и скорби наши сердца наполняются грустью и благодарностью одновременно. В далеком 1941 году раннее утро 22 июня навсегда разделило жизнь миллионов советских людей на до и после. Демонстрируя беспримерный подвиг, в трагические дни начала Великой Отечественной войны солдаты Красной армии и мирные жители плечом к плечу встали на защиту свободы и независимости своей Родины. Сотни тысяч добровольцев, в том числе из нашего города, отправились на поля сражений, заступили на трудовые вахты заводов и фабрик, обеспечивая армию вооружением, боеприпасами и продовольствием», — отметил он.

Глава города добавил, что эта дата напоминает о важности единения и служит уроком потомкам.

«Главная задача сегодня — сохранять живую память о событиях тех страшных лет, прививать молодому поколению уважение и гордость к истории государства, пробуждать в юных пензенцах желание вырасти достойными славных дел героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон ветеранам, прошедшим испытания войной, восстановившим разрушенную страну. Их жизненный путь — пример мужества и стойкости, самоотверженного служения Отчизне. Вечная слава погибшим героям! Их имена вписаны золотыми буквами в историю нашего Отечества», — цитирует Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.


Читайте также
Жительница Пензы осуждена за кражу денег с найденной банковской карты В Пензе пенсионерка перевела более 1 млн. рублей на «безопасный счет»
В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района более 1,1 млн. рублей
В Пензенской области три выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов В Пензе 70-летняя женщина осуждена за коммерческий подкуп
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама