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Лекция пензенского планетария отмечена на фестивале научно-популярных полнокупольных программ

09:25 | 23.06.2025 | Общество

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Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Лекция пензенского планетария «Звездное небо Южного полушария» удостоена диплома I степени среди коротких творческих программ на прошедшем в Ярославле VII фестивале научно-популярных полнокупольных программ «Отражение Вселенной», посвященном первому полету женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой.

Лекция пензенского планетария отмечена на фестивале научно-популярных полнокупольных программ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Автор лекции, научный сотрудник пензенского планетария Анна Сдобина, комментируя, почему была выбрана такая тема, пояснила, что в Северном полушарии увидеть небо Южного нельзя.

«Конечно, его можно увидеть, если перелетишь куда-нибудь в Южную Африку или, например, в Бразилию. Но своими глазами на нашем небе мы видим другие звезды и созвездия. В планетарии же увидеть небо южных стран очень просто с помощью уникального оборудования. Просто перестроить аппарат, и реалистичная проекция звездного неба Южного полушария позволит совершить виртуальное путешествие к самым интересным объектам и рассмотреть созвездия, которые невозможно наблюдать из Северного полушария», — сказала Анна Сдобина, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.


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