Вступило в силу решение суда о незаконной деятельности жительницы Пензы по содержанию бездомных животных Общество

Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. Решение суда, которым признана незаконной деятельность жительницы Пензы по содержанию приюта для бездомных животных, вступило в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Железнодорожный районный суд обратилась жительница Пензы, которая в своем иске указала, что ей принадлежит жилой дом, по соседству с которым расположено домовладение, где ответчица с 2014-2015 годов содержит бездомных животных. С 2016 года на земельном участке возведен двухметровый забор, оттуда доносятся зловонный запах, а также лай и вой животных; постоянно сбегают кошки, справляют нужду на ее земельном участке; перекапывают все культурные насаждения; деревья, кустарники не приживаются. Когда в приюте моют вольеры, вся грязная вода стекает к ней на участок, вода застаивается, из-за чего на ее территории постоянная грязь. Из-за такого соседства появились большие крысы. Она опасается, что поскольку дом старый — 1905 года постройки, крысы могут его сгрызть, ловушки и отрава, которую она ставит, не помогают избавиться от них», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что у ребенка женщины, который является инвалидом, из-за лая собак постоянные головные боли.

Из текста также следует, что на территории ответчицы уже дважды были пожары, а попытки истицы продать дом не привели к успеху, поскольку потенциальных покупателей отпугивают запахи и шум.

«Истица просила признать факт использования ответчиком не по целевому назначению земельного участка, признать незаконной деятельность по содержанию приюта (питомника) для бездомных животных, обязать ответчика осуществить вывоз животных с территории земельного участка. Ответчица в судебном заседании исковые требования не признала, пояснив, что все животные, которые находятся на территории, ее личные, в 2010 году у нее было всего пять собак, о чем вышла статья в газете, и после этого к ней регулярно стали подкидывать животных», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что суд первой инстанции удовлетворил иск.

«Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам. Вместе с тем в материалах дела имеется коллективная жалоба от 22 граждан, проживающих рядом с домом ответчицы. Судом изучены лабораторные исследования, аудио- и видеозаписи, из которых усматривается повышенный шум в районе проживания сторон, обусловленный лаем большого количества собак. В результате суд признал незаконной деятельность ответчицы по содержанию бездомных животных, обязав ее осуществить их вывоз с территории земельного участка», — говорится в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что ответчица, не согласившись с решением суда первой инстанции, подала апелляционную жалобу, которая судебной коллегией Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения.

«По мнению судебной коллегии, само по себе содержание на территории домовладения значительного числа животных (на момент рассмотрения дела судом первой инстанции — 63 собак и 190 кошек) является предпосылкой невозможности полного контроля за процессами жизнедеятельности животных и ,как следствие, создания антисанитарных условий. Массовое содержание и разведение собак и кошек на принадлежащем ответчице на праве общей долевой собственности земельном участке не в соответствии с целевым назначением является нарушением требований закона и влечет нарушение прав и законных интересов истца на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду», — поясняется в сообщении.