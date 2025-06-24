В 2026 году на улице Ахунской в Заречном благоустроят сквер Общество

Заречный, 24 июня 2025. PenzaNews. Большинство жителей Заречного Пензенской области, принявших участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, поддержали проект создания сквера на улице Ахунской. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

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«Подвели итоги онлайн-голосования за общественные территории Заречного, которое проводилось по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего приняли участие в голосовании 10 тыс. 306 зареченцев. Мнения распределились таким образом. За территорию на проспекте Мира, 42А, проголосовали 2 тыс. 943 жителя. 2 тыс. 724 зареченца выбрали общественное пространство на улице Братской, 20А. Отдали предпочтение территории на улице Восточной 1 тыс. 248 горожан. Победила в голосовании территория на улице Ахунской, 21А. Она получила наибольшее количество голосов — 3 тыс. 391», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 24 июня.

Алексей Костин пояснил, что на улице Ахунской будет создан сквер со спортивной и игровой зонами, местом для отдыха и зелеными насаждениями.

«Сделаем дорожки для прогулок, которые будут окружены красивыми цветниками и газонами, поставим парковые скамьи и стильные светильники. Уверен, будет красиво и современно», — подчеркнул глава Заречного.