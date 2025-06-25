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Ограничения в работе пензенского аэропорта продлены до 15.00 — губернатор

14:10 | 25.06.2025 | Общество

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Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Ограничения в работе пензенского аэропорта продлены до 15.00 в связи с угрозой атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Ограничения в работе пензенского аэропорта продлены до 15.00 — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с угрозой атак БПЛА на территории Пензенской области для обеспечения безопасности граждан закрыто воздушное пространство региона. Действие плана «Ковер» продлено до 15.00. Не выполнены два вчерашних рейса в Петербург и Москву, задерживаются два сегодняшних рейса в эти города. Ночные рейсы в Сочи и Минводы ушли после снятия ограничений в 00.30. Два самолета, вылетевшие в Пензу утром из Москвы и Петербурга, сели на запасной аэродром. Еще один рейс в Пензу из столичного аэропорта Шереметьево отменен», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пассажиры, зарегистрировавшиеся на утренние рейсы и ожидающие вылета, эвакуированы из здания пензенского аэровокзала.

«Это сделано для их комфорта и безопасности. Они обеспечены медицинским наблюдением, зарядными устройствами и питьевой водой. По мере необходимости авиакомпания предоставит людям сухие пайки», — проинформировал губернатор.

«Поручил руководству пензенского аэропорта быть на постоянной связи с пассажирами. Благодарю их за то, что относятся к ситуации с пониманием», — написал Олег Мельниченко.


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