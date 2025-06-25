Семья Пронькиных из Пензы удостоена медали ордена «Родительская слава» Общество

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Многодетная семья Пронькиных из Пензы удостоена медали ордена «Родительская слава». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» наших земляков — супругов Пронькиных из Пензы. Александр Николаевич и Галина Владимировна воспитывают в атмосфере любви, заботы друг о друге семерых детей: четырех мальчиков и трех девочек в возрасте от 2 до 15 лет. Школьники прилежно учатся, занимаются музыкой, спортом, танцами, художественным творчеством. Активно помогают взрослым в домашнем труде», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 25 июня.

Он отметил, что «родители — достойный пример для подражания».

«Александр Николаевич служит в войсках национальной гвардии РФ, Галина Владимировна — заботливая жена и мама. Оба стараются привить своим детям уважение к семейным ценностям и любовь к Родине», — подчеркнул губернатор.

«Поздравляю семью с заслуженной наградой. Пусть в их доме всегда царят любовь, мир и детский смех», — пожелал Олег Мельниченко.