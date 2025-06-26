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Единое пособие проактивно назначено более чем 550 семьям с низким уровнем дохода в Пензенской области

11:04 | 26.06.2025 | Общество

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Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области проактивно назначило единое пособие более чем 550 семьям с низким уровнем дохода. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СФР.

Единое пособие проактивно назначено более чем 550 семьям с низким уровнем дохода в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начиная с 2025 года, семьям, которые уже получают единое пособие на старших детей, не нужно подавать новое заявление при рождении ребенка. Если в течение полугода после появления малыша отделение СФР по Пензенской области получит информацию о его рождении из органов ЗАГС, пособие будет назначено автоматически. Для назначения единого пособия на новорожденного ребенка не проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, оно устанавливается в том же размере и на срок назначения данного пособия на предыдущего ребенка. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление выплаты на всех детей сразу», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что в Пензенской области получателями единого пособия являются родители более чем 24 тыс. детей.

«В 2025 году единое пособие на детей в Пензенской области в зависимости от среднедушевого дохода составляет: 50% от прожиточного минимума — 7 тыс. 224 рубля, 75% от прожиточного минимума — 10 тыс. 836 рублей, 100% от прожиточного минимума — 14 тыс. 449 рублей», — сказано в сообщении.

В тексте поясняется, что при оценке нуждаемости учитываются доходы и имущество семьи за последние 12 месяцев, отсчет этого периода начинается за месяц до подачи заявления.


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