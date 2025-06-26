В Пензе с 1 по 21 августа пройдут юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» Общество

Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» пройдут на базе пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева с 1 по 21 августа.

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Как следует из сообщения пресс-службы правительства Пензенской области, планируется участие команд из 14 регионов Приволжского федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области, а также Белоруссии.

«Юноши займутся физической, строевой, огневой подготовкой с полевым выходом, научатся современной тактике и методам ведения военных действий, улучшат знания по истории Отечества, узнают об основах управления БПЛА, встретятся с ветеранами боевых действий, продемонстрируют силу и выносливость в спортивных и военно-прикладных дисциплинах, а также проявят свои творческие способности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что впервые будут проведены мастер-классы и соревнования по гиревому спорту.