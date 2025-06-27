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Александр Журавлев назначен прокурором Лопатинского района

09:30 | 27.06.2025 | Общество

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Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Младший советник юстиции Александр Журавлев назначен прокурором Лопатинского района Пензенской области.

Александр Журавлев назначен прокурором Лопатинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №692-к подписан 24 июня.

Журавлев Александр Викторович в 2010 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

Состоял в должностях следователя, заместителя руководителя нижнеломовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

С 2019 года замещал должности помощника прокурора Вадинского района, заместителя прокурора Земетчинского района.

С ноября 2024 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области.


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