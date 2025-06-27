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Ремонт дороги на улице Новоселов в Пензе планируется начать 30 июня

10:25 | 27.06.2025 | Общество

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Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Ремонт дороги на улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы — на участке от федеральной трассы М5 «Урал» до улицы Турищева — планируется начать в предстоящий понедельник, 30 июня. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Ремонт дороги на улице Новоселов в Пензе планируется начать 30 июня

Фото: T.me/denisov_ov

«Общая площадь работ — более 36 тыс. кв. метров. [...] Обновим проезжую часть и тротуар, установим остановочные павильоны, обустроим заездные карманы, модернизируем уличное освещение. Для безопасности на пешеходных переходах появятся кососветы», — написал он в своем Telegram-канале в минувший четверг, 26 июня.

По словам Олега Денисова, реализовать такой масштабный проект без региональной поддержки в ближайшее время было бы невозможно.

«На участке длиной 500 метров организуем реверсивное движение. Это связано с необходимостью укрепления обочины в районе плотины. Понимаю, что работы доставят местным жителям неудобства. Чтобы их минимизировать, в дневное время будем ремонтировать тротуар, тянуть провода и монтировать опоры освещения. Менять дорожное покрытие, фрезеровать, укладывать щебеночный и асфальтовый материал планируем ночью», — пояснил глава Пензы.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации города, стоимость работ по ремонту дороги составляет примерно 275 млн. рублей, еще 30 млн. предусмотрено на модернизацию освещения.


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