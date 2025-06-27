В Заречном в пруд выпустили 200 особей белого амура Общество

Заречный, 27 июня 2025. PenzaNews. 200 особей белого амура выпущено в пруд на территории зоны отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Фото: Zarechny.zato.ru

«С начала лета мы несколько раз проводили механическую очистку нашего водоема от плавающих водорослей, добавляли специальные биопрепараты. Теперь у нас появился дополнительный живой помощник в борьбе с этой проблемой. В пруд запустили 200 рыб белого амура. [...] Для нас особенно важно, что эта рыба подъедает водоросли в поверхностных слоях воды и тем самым помогает очищать от них водоем. Специально для этого запустили уже подросших, двухлетних особей весом от 300 граммов, чтобы они эффективнее справлялись с объемами нашей растительности», — написал он в своем Telegram-канале в минувший четверг, 26 июня.

Алексей Костин подчеркнул, что работы по оздоровлению пруда будут продолжены.

«В июле запустим линя, который будет уничтожать донные отложения и съедать водоросли на дне. Еще впереди два этапа добавления биопрепаратов — в первой половине июля и в августе», — уточнил глава Заречного.

Он также обратился к рыбакам с просьбой не вылавливать белого амура.

«200 рыбок не так уж много, но это важный элемент естественного механизма поддержания биобаланса воды. Давайте дадим рыбе возможность максимально поработать на результат для очистки нашего водоема», — написал Алексей Костин.