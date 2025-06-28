Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем молодежи Общество

Пенза, 28 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем молодежи.

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником — Днем молодежи! Подрастающее поколение — будущее нашего региона и страны. Отрадно видеть, что наша молодежь демонстрирует нестандартный подход и новаторский дух, открыта к переменам и новым технологиям, отказывается от шаблонов и творчески решает актуальные задачи, стоящие перед нашим государством», — отметил глава региона.

По его словам, символично, что в этот день в школах Пензенской области проходят выпускные вечера.

«Год от года растет число активных и талантливых молодых людей. Они становятся победителями международных конкурсов и олимпиад, добиваются значительных успехов в науке, образовании, культуре и спорте. Все больше юношей и девушек принимают участие в волонтерском движении. Добровольцы Пензенской области помогают семьям участников СВО и оказывают содействие в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим доблестным воинам. Активисты молодежных движений и организаций сдают кровь в рамках донорских акций, навещают пожилых людей и многодетные семьи, проводят патриотические мероприятия, занимаются инклюзивным добровольчеством. Для такой нужной и важной деятельности привлекается все больше федеральных и региональных грантов», — констатировал Олег Мельниченко.

«Верю, что у нас растет достойная смена. Мы испытываем гордость за ваши победы и достижения! Желаю вам крепкого здоровья, процветания, радости, удачи во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул губернатор.