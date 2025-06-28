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Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем молодежи

10:16 | 28.06.2025 | Общество

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Пенза, 28 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем молодежи.

Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем молодежи

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые жители Пензы! От всей души поздравляю с замечательным праздником, символизирующим энергию, жажду новых достижений, готовность совершенствовать мир вокруг — Днем молодежи. Именно новое поколение движет прогресс, определяет вектор развития общества. Вы стремитесь к высоким целям, активно занимаетесь наукой, спортом, творчеством. Вдохновляете старших оптимизмом, верой в лучшее будущее. Ваши таланты, креативность и энтузиазм наполняют город жизнью, яркими красками», — отметил он.

Глава города пожелал, чтобы этот день подарил каждому возможность почувствовать собственную уникальность и осознать важность совместных усилий ради всеобщего блага.

«Дорогие друзья, желаю вам раскрыть способности в полной мере, воплотить мечты в реальность и, конечно, внести свой вклад в процветание малой родины!» — подчеркнул Олег Денисов.


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