Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем молодежи Общество

Пенза, 28 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем молодежи.

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые жители Пензы! От всей души поздравляю с замечательным праздником, символизирующим энергию, жажду новых достижений, готовность совершенствовать мир вокруг — Днем молодежи. Именно новое поколение движет прогресс, определяет вектор развития общества. Вы стремитесь к высоким целям, активно занимаетесь наукой, спортом, творчеством. Вдохновляете старших оптимизмом, верой в лучшее будущее. Ваши таланты, креативность и энтузиазм наполняют город жизнью, яркими красками», — отметил он.

Глава города пожелал, чтобы этот день подарил каждому возможность почувствовать собственную уникальность и осознать важность совместных усилий ради всеобщего блага.

«Дорогие друзья, желаю вам раскрыть способности в полной мере, воплотить мечты в реальность и, конечно, внести свой вклад в процветание малой родины!» — подчеркнул Олег Денисов.