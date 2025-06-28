В Заречном на пруду зоны отдыха «Лесная» демонтирован маяк Общество

Заречный, 28 июня 2025. PenzaNews. Маяк высотой 2,5 метра, который был установлен вблизи дамбы пруда в зоне отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области в 2013 году, демонтирован.

Фото: T.me/kostin058

«Продолжаем перезагрузку зоны отдыха «Лесная». Благодаря активной помощи горожан лесной пруд обновляется, преображается, приобретает ухоженный вид. Старый, проржавевший, к тому же давно уже не работающий маяк здесь совсем не к месту. Поэтому мною было принято решение заменить его на новый. Подрядная организация уже демонтировала старое сооружение», — написал глава Заречного Алексей Костин в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 27 июня.

По его словам, теперь будет изготовлен новый маяк, «внешне похожий на предыдущий, но более современный и оснащенный подсветкой».

«Он появится здесь уже в августе. Уверен, свет обновленного маяка, отраженный в воде, теплыми летними вечерами будет создавать притягательную атмосферу для прогулок и станет источником добрых городских традиций», — отметил Алексей Костин.