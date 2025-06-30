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Военно-исторический фестиваль «Торуевское городище» пройдет в Кузнецком районе

09:27 | 30.06.2025 | Общество

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Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Военно-исторический фестиваль «Торуевское городище» пройдет в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Военно-исторический фестиваль «Торуевское городище» пройдет в Кузнецком районе

Фото: T.me/omelnichenko

«К нам приедут исторические реконструкторы из Москвы, Самары, Саранска, Тольятти и других городов. Конечно же, в фестивале примут участие и пензенские клубы», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 29 июня.

Глава региона уточнил, что торжественное открытие фестиваля состоится в субботу, 12 июля.

«В программе — мастер-классы, работа тематических площадок, показательные выступления стрельцов, подростковые соревнования по современному бою на мечах и турниры по историческому раннесредневековому бою, музыкальные номера», — пояснил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что впервые фестиваль «Торуевское городище» был проведен в 2024 году, тогда его гостями стали несколько тысяч человек.

«Уверен, что и в этом году он соберет немало гостей и участников», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что проект «Военно-исторический фестиваль «Торуевское городище» Института регионального развития в прошлом году стал победителем конкурса событийных мероприятий «Добро пожаловать в Пензенскую область».

«Он отмечен как лучший дебют туристического события. Думаю, что и продолжение обещает быть не менее интересным», — подытожил он.


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