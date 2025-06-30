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В Бессоновском районе суд удовлетворил иски прокуратуры о лишении 12 человек водительских прав

18:00 | 30.06.2025 | Общество

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Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Бессоновский районный суд Пензенской области удовлетворил исковые заявления прокуратуры о прекращении права 12 местных жителей на управление транспортными средствами.

В Бессоновском районе суд удовлетворил иски прокуратуры о лишении 12 человек водительских прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 12 местных жителей, страдающих психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, состоят на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога и имеют действующее водительское удостоверение. При этом законодателем запрещается управление транспортными средствами при наличии психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ — алкоголя и наркотических средств», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в связи с этим в суд были направлены административные исковые заявления с требованием о прекращении права данных граждан на управление транспортными средствами, которые по результатам рассмотрения удовлетворены.

«Исполнение решений суда находится на контроле надзорного ведомства», — поясняется в тексте.


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